Marietta Witkowska pokazała zdjęcia ze ślubu. Internauci: "Jak można tak CYCKI WYWALAĆ?!"

góral 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

po co kobiety to robią i jednocześnie mają za złe mężczyznom, że ci wpatrują się w atawistyczny punkt? Odsłanianie to wychładzanie, prowokowanie, czyli ściąganie niebezpieczeństwa itd. Równolegle to ściąganie sponsorów, zarabianie ...Skoro to robią tzn. - chcą kasy.