Marietta z "Hotelu Paradise" pokazuje mamę muzułmankę: "Jedyna osoba, która wie o mnie wszystko"

Agata 25 min. temu

Ostatnio pisała na tym portalu właśnie mulzumanka która przekonywała że w Koranie jest napisane że facet musi szanować kobietę itd i ze Arabki są szanowane nie można ich bic jak niektórzy sądzą bo by Mahometa obrazili itd ble ble ble......Mam koleżankę której matka miała faceta Araba Zrobil jej 2 dzieci i ta matka musiała zawierać do Polski z nimi bo tak ja bił i pomiatał Teraz są szczęśliwe tu i się cieszą że się wyrwaly Innym razem kolegi mojego współpracownicy którzy są Arabami opowiadali że gdyby nie to ze przyjechali do Polski na stałe to "tam"facet musi bić żonę żeby pokazać kto rządzi i właśnie takie małżeństwo się wypowiadalo arabów ze tu dopiero zaczęli żyć i są szczęśliwi bo tam by nie uszło to że facet kobietę traktuje z szacunkiem Sorry ze pisze chaotycznie ale mam mało czasu a chce wyjaśnić że wcale nie jest tak super jak niektórzy sądzą