Marietta z "Hotelu Paradise" wróciła na siłownię 2 tygodnie po porodzie. Internauci przerażeni: "Zrobisz sobie krzywdę z PRÓŻNOŚCI"

To nie była długa rozłąka za zgodą lekarza i położnej wracamy do formy sprzed porodu - napisała. Czy to nasze treningi pomogły w szybkim powrocie do sprawności? Skromnie śmiem twierdzić, że tak. Czy dlatego poród przebiegł sprawnie? Nie wiem, bo tu reguły nie ma. Ale mam nadzieję, że właśnie między innymi dlatego tak było. Oczywiście każda ciąża, każde ciało jest inne. Ale jeśli ciąża przebiega pomyślnie, nie ma przeciwwskazań do aktywności… NIE BÓJ SIĘ RUSZAĆ.

Proponuję dowiedzieć się, jak wygląda macica i rana po łożysku po 9 miesiącach ciąży, a dopiero wtedy rzucić się na instagramowy wyścig w powrocie do formy. Nie bez powodu połóg trwa ok. 6 tygodni - szkoda by było zrobić sobie krzywdę z próżności; Co jak co, ale dla mnie przesada. Co to dla organizmu odpoczynek tylko 2 tygodnie; W każdej chwili może się obsunąć macica po 2 tygodniach. Tam jeszcze nie jest do końca wszystko wygojone - pisały.