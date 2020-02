Rozgoryczona Marietta z "Love Island" wyznaje: "Jestem poniżana! Moje zdjęcie w bieliźnie lata po forach..."

Bruno 1 godz. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Po co on wysyła jej zdjęcia ? Ja bym się na miejscu następnej dziewczyny obawiała ze moje zdjęcia trafia do internetu bo ktoś kto tak robi to tylko dla zemsty, podbudowania się, złości tak robi Marietta nie przejmuj się ! Nie ma tego złego co by nie wyszło na dobre , wyobraź sobie układać życie z takim gościem na serio Kim kardashian miała gorsze zdjęcia i nagrania i żyje Olej to