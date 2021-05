Marilyn Manson oskarżony o gwałt przez gwiazdę "Gry o Tron"! Muzyk miał ją ścigać Z SIEKIERĄ

CzaRna 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Manson to bardzo specyficzna postać. Kobieta, która się z nim wiąże i umiejąca samodzielnie myśleć powinna odrazu się zorientować, że seks z nim to nie będą świece i płatki róż. I jeszcze to zwlekanie tyle lat. Ok może się bała, może naprawdęe jej psychika ucierpiała ale czemu właśnie teraz gdy jest nagonka na Marilyna? Naciągane to i to bardzo. Lubię muzykę Marilyna Masona i nie chcę go bronić przez to, ale to już się śmieszne robi. Kobieta z siebie pośmiewisko robi i tyle. Takie jest moje zdanie.