Marina broni Anny Lewandowskiej po wypowiedzi byłego prezesa Legii: "Co można zarzucić tak utalentowanej kobiecie?" (WIDEO)

Bogusław Leśnodorski, wpływowy warszawski prawnik i były prezes Legii Warszawa, niedawno w rozmowie z "Kanałem Sportowym" bardzo niepochlebnie wypowiedział się na temat Anny Lewandowskiej , zarzucając jej, że przychodzi na mecze Roberta i " jedyne, o co walczy, to żeby pokazała ją telewizja, z jaką przyszła torebką".

Marina odniosła też te słowa do siebie, stwierdzając, że sama dba o swój wizerunek, ale nie widzi związku z tym, że to miałoby świadczyć o mniejszym zaangażowaniu we wspieranie męża.

Dla mnie to jest jakaś abstrakcja. Ja się interesuję modą. Moda i wizerunek artysty są nieodłącznym elementem mojego looku. Ja w ogóle nie analizuje tego, czy ktoś będzie myślał o mojej torebce czy bransoletce czy moim paznokciu, ja patrzę na cały look i to się dla mnie liczy. Jak idę na mecz, to chcę, żeby było mi wygodnie, przede wszystkim idę kibicować - zapewniła.