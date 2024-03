Marina eksponuje ciążowy brzuch w OBCISŁYM BODY. "Chcecie mnie tutaj częściej?" (ZDJĘCIA)

Hameryka 25 min. temu zgłoś do moderacji 30 10 Odpowiedz

Sprawdź na YT zanim wpis zniknie. W Stanach Zjednoczonych prokuratura ogłosiła że za przestępstwa prezydenta Bidena jeszcze z czasów gdzie był wiceprezydentem. Nie będą mu stawiać zarzutów z uwagi na demencję starczą i jego przesłuchanie jest. Bez sensu. On myli fakty gubi się nie poznaje ludzi. To jak to się ma do rządzenia stanami zjednoczonymi??? Jak to się na do bycia szefem kraju " policjanta świata" Jakt to się ma do bycia szefem NATO? Cejrowski na kanale studio dziki zachód kilka dni temu cytuje oficjalne stanowisko prokuratury To ważne dla Polski i Polaków gdyż ten starzec rozkazuje naszym politykom rzeczy które są nie zgodne z wolą narodu polskiego.