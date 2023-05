Fanka do Mariny: "Czy Wojciech jest zmuszany do nagrywania na TikToku?". Tak! Zdradziła, jak go karci (FOTO)

Dndjfjv 44 min. temu zgłoś do moderacji 14 2 Odpowiedz

Zawsze jak celebrytki piszą o pracy to zastanawiam się jak to wyglada- no bo normalnie idziesz codziennie na 8 godzin a one zazwyczaj wstawiają zdjęcia i to jest ich praca, no i czasami jakieś sesje zdjęciowe czy eventy. Marina jeszcze może jakieś koncerty gra od czasu do czasu. Ale zawsze sie zastanawiam czy naprawdę to jest takie ciężkie do pogodzenia? No bo tak sie chwalą ze tak ogarniają. Ale może ja sie myle bo nie znam takiego życia