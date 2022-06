Marina Łuczenko BALUJE na wieczorze panieńskim przyjaciółki. "Stresowałam się JAKO ŚWIADKOWA"

Rejs barką nie był jednak jedyną atrakcją, jaka tego wieczora czekała pannę młodą. Po zachodzie słońca impreza przeniosła się bowiem do różowej limuzyny. Marina nie zapomniała pochwalić się w sieci nagraniami z przejażdżki luksusowym pojazdem, pokazując, jak w towarzystwie panny młodej popija drinki i podśpiewuje ulubioną piosenkę. Następnie imprezowiczki odwiedziły jeden z modnych warszawskich klubów. Co ciekawe w pewnym momencie wieczoru panieńskiego dołączyła do nich także Joanna Opozda , która nie zapomniała uczcić tego faktu, robiąc sobie zdjęcie z Rozalią oraz Mariną.

Tak było. My squad is better than yours. Dziękuje Wam za taki cudowny Panieński. Było najlepiej. Love u - napisała wdzięczna panna młoda.