Marina i Wojciech Szczęsny wybudują KOLEJNY dom. Tulą się już "na swojej działeczce". Bedą sąsiadami Edyty Górniak?

Urzędniczki 1 godz. temu

Tak to można pracować! Od wczoraj próbuję się dodzwonić do skierowań na sanatoria i cały czas zajęte. Dzwoniłam do infolinię NFZ i rozkładają ręce. Dziwnym trafem, gdy wybija punkt 16:00 sygnał staje się dobry, ale nikogo już nie ma, bo to jest godzina wyjścia urzędniczek. Życie jak w Madrycie, a do podwyżek pierwsze. Zlikwidować urzędy i wziąć się do prawdziwej pracy.