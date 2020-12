Marina Łuczenko je rosół u Asi Opozdy. Napisaliśmy o tym wiersz

Hoffman 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Wasza obsesja jest chora, te posty, sianie nienawiści do Mariny codziennie w każdym poście. Skoro jest tak nie lubicie to po co te posty, po co komentarze. No chyba że to komentarze fejki kupione u Hoffmana i jego agencji. Łaske śledzi ponad pół miliona ludzi na ig, jakim więc cudem tu same negatywne komentarze? Czyżby pudelek płacił za negatywne, tak samo jak Hoffman dla coca coli i PiS przeciwko strajkom kobiet?