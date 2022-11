Marina Łuczenko nie poleciała do Kataru ze względu na syna: "Nie mogłam tak wejść do samolotu, SZANUJMY SIĘ" (WIDEO)

Wiem, też mi jest przykro. Nie ma mnie, bo Liamek się rozchorował, musiałam zrezygnować. Chciałam z nim polecieć, nie mogłam go zostawić. Nie mam niani, moi rodzice też są już wiekowi, to nie jest takie łatwe. Mama nie daje rady się cały czas nim zajmować, on jest teraz mocno absorbujący. Jak siedzi w domu, jest chory, to potrzebuje dużo, dużo uwagi. (...) Więc nie mogłam go zabrać, czekam aż wyzdrowieje, czekamy na sobotni mecz, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Być może polecimy na ostatni, w zależności od tego, jak się poczuje. Strasznie kaszle - nie mogę wejść do samolotu pełnego innych osób z chorym dzieckiem, wiadomo, szanujmy się. Więc no, taka sytuacja, no miałam być, miałam wykupione wszystko... - tłumaczyła.