Marina Łuczenko o trudnych początkach w Polsce: "Dzieciaki dawały mi odczuć, że jestem OBCA"

Porównania. 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Pewność siebie ze szkła. Jest atrakcyjną kobietą, urodziwą i ma talent do śpiewania. Ale z oczu jej bije nieszczerość dlatego ludzie jej tak nie trawią. Jak się ma osobowość i jest się życzliwym człowiekiem to nie trzeba do tego przekonywać ludzi. Dla przykładu Natalia Szroeder. Równie ładna tworzy ładne melodie i teksty z przesłaniem. Marina piosenki o Gucci torebkach super autach na tle Paryża tylko w markowych ciuchach za kilkadziesiąt tysięcy złotych. A nawet jeżeli nie słuchasz Natalii to ona zwyczajnie sobą nie odpycha jak Marina. Marina nawet nie ma jak przekonać do siebie muzyką, bo nie ma nic do przekazania. Stworzyła jedną ładną piosenkę Hiding in the water. Ale hajs jest najważniejszy, więc trzeba było stworzyć wieś album cały o niczym. Ale było kilka piosenek, które słuchały dzieci i więcej hajsu. I zostały riki tiki.