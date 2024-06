Marina Łuczenko prezentuje ciążowe krągłości i chwali się wystrojem pokoju córeczki (ZDJĘCIA)

dres 1 godz. temu zgłoś do moderacji 189 8 Odpowiedz

Szkoda, że nasi piłkarze nie chwalą się swoimi sukcesami sportowymi ani dobrą formą przed ME, tak jak to robią piłkarze w innych krajach. Nasi piłkarze wolą chwalić się żonami, ich ciążami, biznesami. We Francji, w Niemczech nikt nie zna żon piłkarzy. W Polsce wiemy wszystko o żonach piłkarzy. Wiemy, jak wyglądają, czym się zajmują, kiedy zaszły w ciążę, co jedzą, co trenują, gdzie są na wakacjach, co dzisiaj ugotowały. Jakie mają poglądy na aborcję i na in vitro.