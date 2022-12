Marina Łuczenko prezentuje się w naturalnej odsłonie, pozując w dresie i BEZ MAKIJAŻU (ZDJĘCIA)

Ananananana 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Stać Was na super ekstra zakupy świąteczne? Prezenty, ucztę wigilijną, goszczenie bliskich? Macie na to pieniądze? Czy w tym roku skromniej? Bo u mnie szczerze mówiąc - skromniej. Nie wiem co dopiero dzieje się u ludzi, którzy mają dużo mniej…