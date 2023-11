Marina Łuczenko szaleje na celebryckiej imprezie. Przebrała się za seksowną Japonkę (FOTO)

Frida 18 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Halloween to przecież wampiry, wiedźmy i inne strachy. Jak to się stało, że ludzie przebierają się za Japonkę czy pawia (jak Heidi Klum)? Przecież to nie są straszydła. Mi znajomi doradzili żebym przebrała się za Kleopatre bo mam faceta Egipcjanina. Rozumiecie? I tak sobie myślę "że co?". Kleopatra na Halloween? Kiedy to święto tak straciło sens?!