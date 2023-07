Marina Łuczenko-Szczęsna nową ambasadorką ZoZo Design

Taka właśnie jest nowa twarz marki ZoZo Design.

Jestem niezwykle szczęśliwa, że mogę w końcu przedstawić nową ambasadorkę ZoZo Design i gwiazdę naszej najnowszej kampanii – niezwykle piękną i zdolną Marinę Łuczenko-Szczęsną . Kobietę, która przez całą swoją karierę bezkompromisowo stawiała na swoim i realizowała krok po kroku wszystkie swoje marzenia. Dziś jest także kochającą mamą i żoną, a jednocześnie nadal nie przestaje zaskakiwać fanów nowymi projektami muzycznymi. Inspiruje mnie, tak jak wszystkie otaczające mnie silne kobiety. To dla nich od lat tworzę z pasją moją biżuterię – mówi założycielka i projektantka ZoZo Design, Zuzanna Kamińska.

Jedną z ciekawych nowości jest model Zodiac Goddess - wyjątkowy łańcuszek, który łączy konstelację gwiazd wybranego znaku zodiaku z kamieniem przypisanym do tego znaku. Każdy detal naszyjnika jest starannie wykonany, tworząc misterny obraz nieba, który ukazuje nasze indywidualne połączenie ze wszechświatem. Wybierając ten unikalny łańcuszek, możemy nosić ze sobą siłę i piękno naszego znaku zodiaku, a także kamień, który symbolizuje nasze cechy i energię. To nie tylko biżuteria, to talizman, który przypomina nam o naszej autentyczności i wewnętrznej mocy.