Marina Łuczenko wozi się z Wojciechem Szczęsnym po Marbelli. Nagle pokazała TWARZ Liama! (WIDEO)

Chciałabym, żeby Liam przynajmniej do piątego roku życia przeżył to swoje życie czysto, jak zwykły chłopczyk, bo jest zwykłym chłopcem, ale niezwykłym dla mnie, to jest moje serduszko. Chciałabym, żeby był z dala od tego wszystkiego, od oceniania, żeby ktokolwiek nie próbował oceniać jego wyglądu czy zachowania. To, że ja i Wojtek wybraliśmy dla siebie taką drogę, to nie znaczy, że on musi podążać naszymi śladami - podkreślała piosenkarka w rozmowie z Pudelkiem.