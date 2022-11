Marina Łuczenko wypuściła MUNDIALOWY kawałek. Tak ZAGRZEWA piłkarzy do walki w Katarze: "Głowa do góry, weź się w garść, nie jesteś sam"

Marina Łuczenko niespodziewanie poinformowała swoich obserwatorów na Instagramie, że wypuściła nową piosenkę. Ukochana Wojciecha Szczęsnego postanowiła dołożyć swoją cegiełkę do występów biało-czerwonych w Katarze, bo najnowszy hit jest jej propozycją mundialową.

NIESPODZIANKA. Moja propozycja na MUNDIAL 2022 dostępna we wszystkich sklepach streamingowych. Klip comingsoon. Let’s go POLAND!!! - ekscytowała się na Instagramie.

Nie da się nie zauważyć, że Marina jest wierną fanką reprezentacji Polski i wspiera swojego ukochanego Wojciecha Szczęsnego, gdy ten prezentuje swoje umiejętności na boisku. Łuczenko od lat obecna jest również na scenie muzycznej i co jakiś czas raczy swoich fanów nowymi produkcjami. W najnowszym kawałku "This is the Moment" zagrzewa polską reprezentację do walki.

Kiedy próbujesz z całych sił, za każdym razem, kiedy przegrywasz i nikogo nie ma u twojego boku. W porządku! (...) głowa do góry, weź się w garść, nie jesteś sam - śpiewa Marina. To czas, by zabłysnąć! To jest ta chwila! - zagrzewa piłkarzy do walki.

Piosenka najwidoczniej spodobała się fanom, bo w komentarzach nie zabrakło pochlebnych recenzji od internautów. Obserwatorzy Mariny cieszyli się, że ich idolka w końcu wypuściła nowy kawałek i zachwalali propozycję na mundial. Niektórzy pokusili się nawet o stwierdzenie, że jej piosenka wywołała ciarki!

W końcu normalna nuta mundialowa; Ta piosenka to cudo; To jet to!; Brawo; Super! Gratulacje, dość, że śliczna, to jeszcze turbo zdolna; Już nucę pod nosem. To będzie moja ulubiona piosenka mundialowa; Piękna piosenka! Budzi wiele pozytywnych emocji, ciary lecą. Jesteśmy razem; Wpada w ucho w ciągu sekundy. Gratulacje, fantastyczna propozycja - zachwycali się internauci.

Myślicie, że po przesłuchaniu kawałka Łuczenko reprezentanci Polski zabłysną na boisku w Katarze?

