Marina Łuczenko ZDRADZIŁA PŁEĆ drugiego dziecka! Miała uroczy baby-shower (WIDEO)

Agacia 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

To prawda. Taka Marina, Natalia Szroeder... co by nie włożyły, jak się nie umalowały, nie uczesały - naturalnie śliczne. Ja mam taki nędzny typ urody, że mam wrażenie że co bym nie zrobiła to jest poprostu nędznie. Próbuje się lepiej uczescać, ubrać, umalować, trochę sportu. Jestem wesoła, ale po prostu nie za ładna :D