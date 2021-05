Obrotna Marina Łuczenko reklamuje bieliznę, WIJĄC SIĘ na tarasie (ZDJĘCIA)

Choć Łuczenko przekonuje, że nadal ma ambicje muzyczne, dużo częściej występuje w roli instagramowej influencerki. Celebrytka jest w stałym kontakcie z fanami, którym relacjonuje przebieg swojego dnia . Opowiada o tym, co ma na sobie, jakich kosmetyków używa i dokąd podróżuje. Niedawno podjęła też współpracę z marką bielizny, w związku z czym coraz częściej odsłania swoje ciało w mediach społecznościowych. Ostatnio niczym profesjonalna handlarka zachwalała wygodny stanik w instagramowym wpisie...

Bardzo sobie cenię wygodną, ale zarazem piękną bieliznę. Na zdjęciu mam na sobie bawełniany set sportowy, a na to zarzuciłam długą bluzę (macie do tego również spodnie w komplecie). Biustonosz bardzo dobrze podtrzymuje biust, więc sprawdzi się również do ćwiczeń, a wysokiej jakości materiały pozwolą skórze oddychać - napisała.