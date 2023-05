Marina tłumaczy, czemu chroni wizerunek syna. "Nie chciałabym, żeby ktoś oceniał jego wygląd, to zwykły chłopczyk" (WIDEO)

Marina Łuczenko nie stroni od pokazywania w mediach społecznościowych zdjęć czy nagrań ze swoim synem, zawsze dba jednak o to, by zasłonić twarz małego Liama. W rozmowie z reporterem Pudelka gwiazda przyznała, że nie zawsze ma nad tym jednak kontrolę, zwłaszcza jeśli mowa o mediach zagranicznych. W zeszłym roku kibice z całego świata mogli zobaczyć w telewizorze wzruszające obrazki z Wojtkiem Szczęsnym pocieszającym synka po tym, jak polscy piłkarze odpadli z mundialu .

Chciałabym, że Liam przynajmniej do piątego roku życia przeżył to swoje życie czysto, jak zwykły chłopczyk, bo jest zwykłym chłopcem, ale niezwykłym dla mnie, to jest moje serduszko. Chciałabym, żeby był z dala od tego wszystkiego, od oceniania, żeby ktokolwiek nie próbował oceniać jego wyglądu czy zachowania. To że ja i Wojtek wybraliśmy dla siebie taką drogę, to nie znaczy, że on musi podążać naszymi śladami - powiedziała.