Marina zdradza szczegóły budowy domu w górach, skromnie wyznając: "Regularnie kupujemy NOWE NIERUCHOMOŚCI"

Kamila 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

No tak. Jak ta Fela studia skończyla jak ona termometru nie potrafi naprawić? A jak ten Beksiński obrazy malował jak on podobno samochodu nie umiał naprawić jak mu się popsuł. Bo ludzie to się dzielą na takich co to umieją wszystko i nie umieją nic. A taka Gienia z góry w czerwonym płaszczyku ocenia zdolności malarskie Kini przez sufit za pomocą uszu. Walcie sie.