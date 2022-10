Mariola Bojarska-Ferenc o epidemii otyłości wśród młodzieży: "Dla mnie zjedzenie loda było KATASTROFĄ" (WIDEO)

Nikita 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Powiem wam tak... Całe życie ważyłam 53 kg przy wzroście 165 cm. Odkąd skończyłam liceum tak naprawdę mam te same spodnie nawet mam te same ubrania... Ale w pewnym momencie stwierdziłam że zacznę ćwiczyć zacznę dbać o siebie i to było dokładnie 6 lat temu. No niestety ale takie dbanie o siebie spowodowało u mnie anoreksję i zaburzenie odżywiania ponieważ napatrzyłam się na te wszystkie dziewczyny na instagramie które talie mają węższą niż swoją szyję;) które nie miały na dole żadnego uwypuklenia w brzuchu..itp Przestałam w ogóle jeść i moja waga spadła aż do 42 kg i niestety ale praktycznie wszystkie funkcje życiowe były zatrzymane jeżeli wiecie o czym mówię- NIGDY WIĘCEJ. Teraz jem normalnie oczywiście dalej ćwiczę ale dalej ważę 53 kg. Myślę że ani otyłość ani anoreksja nie są dobre, w tym momencie mamy bardzo dużo osób które chorują na anoreksję które są w mediach społecznościowych i wszyscy biją im brawo i wszyscy chcą nagle wyglądać tak jak oni...LUDZIE TO JEST CHOROBA, to jest taka choroba z której bardzo ciężko wyjść bo potem wszystkie funkcje życiowe będą miały ze sobą na pieńku.