Mariusz Kozak z "Gogglebox" przez trzy lata był w związku z kobietą. "Opiekowałem się nią i jej małym dzieckiem"

Samanta 41 min. temu

Jaki z niego gej, skoro był w relacji z kobietą i czuł do niej pociąg? Ten pan może o sobie co najwyżej powiedzieć, że jest bi a nie homo. Mam wrażenie, że niektórzy próbują byciem homo dodać sobie punkty do atrakcyjności, bo to czyni ich „wyjątkowymi” i skupia uwagę wszystkich dookoła. Taki osobnik hetero jest „nudny”, przeciętny, nic w tym kontrowersyjnego. Sorry, ale dla mnie to jest wołanie o uwagę. Opowieści z mchu i paproci. Podobnie pan Woliński. Był w związku, ma dziecko, nagle zdeklarowany gej. Jak mu się udało spłodzić córkę to żaden gej, tylko bi. Tyle w temacie.