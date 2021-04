Mariusz Pudzianowski w skandalicznych słowach o "leczeniu" ADHD. "4 PASY NA GRZBIET i lekarstwo zadziałało"

Mariusz Pudzianowski zamieścił na Facebooku wpis, który budzi wiele emocji w sieci. Celebryta odniósł się do artykułu Super Expressu, w którym opisano, że matka stosowała wobec niego kary cielesne. Pudzianowski nie tylko nie ma za złe rodzicielce, że go biła, ale też twierdzi, że dostawanie "pasów" to świetny sposób na leczenie ADHD .

Choć jakiś czas temu przyznał, że pani Maria Pudzianowska nie miała litości, gdy coś przeskrobał, to dziś nie ma jej tego za złe. W jednym z wywiadów Mariusz Pudzianowski szczerze opowiedział o dzieciństwie i dodał, że gdyby dziś doszło do podobnych scen, to mógłby pojawić się problem prawny. (...) "Pudzian" przyznał, że nie był łatwym dzieckiem dla swoich ukochanych rodziców i za swoje nierozsądne zachowanie często musiał ponosić karę. Mariusz Pudzianowski należał raczej do grona rozrabiaków i rodzice robili wszystko, by zmienić jego sposób myślenia o rzeczywistości. (...) Mariusz Pudzianowski wielokrotnie podkreślał, że z rodzicami łączy go silna więź. Dziś nie ma żadnych pretensji do ukochanej mamy - czytamy na profilu Pudzianowskiego.