Mariusz Raduszewski przekonuje Natalię Siwiec, że dostała kwiaty od... Simone Susinny. "FAJNA JESTEŚ DZIEWCZYNA"

realista 21 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Ludzie pracujący w tak czy inaczej rozumianym show-biznesie, modelki, aktorki, czasem celebrytki maja bardzo przesuniętą granicę sfery intymności. Wiele z modelek idąc ścieżką kariery by zaistnieć przekracza granice których nie da się przywrócić, więc potem takie coś jest dla nich nieistotne. A że jest też nieistotne dla partnerów, cóż, to nie producent makaronu, a i ten zapewne ma gdzieś asystentkę na praktyce która marzy o zajęciu miejsca pani domu i dlatego z oddaniem siłą ssania bije "naszą bohaterkę" o całą długość. Albo oni w ogóle bawią się w wielokąty bo to mentalnie ludzie .. niestandardowi. Ich sprawą jest co robią ze swoim życiem, o ile laska nie skończy z kamieniem na szyi, (wypadnie z jachtu ..) niech się bawią byle na swój koszt.