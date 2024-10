Julia Wieniawa paraduje po Warszawie z torebką wartą prawie 140 TYSIĘCY złotych

Przyznam, że to głupota i brak szacunku do własnych pieniędzy, żeby za torebkę zapłacić taką kasę. Czy Ci wszyscy polscy celebryci w istocie sądzą, że kobiety, bezapelacyjnie - wszystkie, wiedzą że to jakiś hermes?? I co to wnosi do tej logiki. NIC. ZERO. Trzeba mieć naprawdę nierówno pod sufitem, żeby za torebkę zapłacić prawie tyle samo, co za kawałek ziemi pod budowę domku.może się mylę, może ta torebka jeśli będzie mało "śmigana" za 5, 10 lat będzie warta 500 tysi. Who knows?