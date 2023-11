Marta Kaczyńska ma troje dzieci i trzy małżeństwa na koncie. Jak wyglądają jej relacje z pociechami? Córka wyjechała z kraju

Aby zrozumieć zawiłe życie rodzinne Marty Kaczyńskiej, najpierw należy je na spokojnie rozpisać. Zacznijmy od tego, że córka Lecha i Mari Kaczyńskich trzy razy mówiła "tak" na ślubnym kobiercu. W latach 2003–2007 jej mężem był Piotr Smuniewski, następnie od 2007 do 2016 Marcin Dubieniecki, a w 2018 r. zawarła związek małżeński z Piotrem Zielińskim.

Ile dzieci ma Marta Kaczyńska?

Prywatnie Marta Kaczyńska jest też matką trójki dzieci. Ojcem Ewy i Martyny jest Marcin Dubieniecki. Jak to możliwe, skoro Ewa przyszła na świat na kilka lat przed ślubem Marty i Marcina? W 2007 r. prawniczka wystąpiła do sądu z wnioskiem o zaprzeczenie ojcostwa Piotra Smuniewskiego. Owocem jej małżeństwa z Zielińskim jest za to kilkuletni syn Stanisław Lech.