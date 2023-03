Marta Linkiewicz JUŻ ROZSTAŁA SIĘ z chłopakiem! "Idź pod kościół i tam szukaj sobie szarej myszy..."

Zobacz także: Marta Linkiewicz: "Lubię życie na trzeźwo. Życie od weekendu do weekedenu to patola"

Marta Linkiewicz rozstała się z chłopakiem

Przypomnijmy, że po raz pierwszy swojego ukochanego Marta Linkiewicz pokazała publicznie we wrześniu ubiegłego roku. Później niejaki Krzysztof już regularnie pojawiał się w mediach społecznościowych Linki. Aż do czasu... Jak wspomnieliśmy, Marta właśnie ogłosiła, że nie ma już chłopaka i oficjalnie jest singielką. Co ciekawe, jeszcze pod koniec lutego Linkiewicz wspólnie z ukochanym świętowali jej 26. urodziny. Coś więc w ich relacji musiało się nagle zepsuć. Jak wyznała właśnie na swoim InstaStory Marta, "swoje już wypłakała i nie da się więcej nikomu tłamsić".