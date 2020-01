Marta Linkiewicz nazwała kierowcę "UKRAIŃSKIM CH*JEM" i domagała się zniżek. Przewoźnik odpowiada: "Nie wspieramy RASIZMU"

Od udziału w Fame MMA Linki zaczęła zdrowo się odżywiać i regularnie ćwiczyć, a jej fizyczna metamorfoza rzeczywiście robi wrażenie. Jednak nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o "obycie" Marty, która nadal wspina się na szczyty chamstwa i wulgarności. Po jednej ze swoich tyrad na InstaStories, w której obrażała pracowników popularniej firmy przewozowej, napisała do owej korporacji z zapytaniem, co stało się z jej kuponami zniżkowymi. Od przedstawicieli dostała krótką i kulturalną odpowiedź.

- Czemu na moim koncie nie dodają się zniżki?

- A Ty nas kiedyś nie obrażałaś na swoim story i teraz dalej z nami jeździsz?

- Tak, obrażałam bo je... u was ukraińskim chu... z podrabianym paszportem, ale pytam o zniżki, więc co to ma do rzeczy.

- Życzymy Ci miłego wieczoru.