Marta Linkiewicz o swojej przeszłości: "Gdybym spotkała młodą Martę, WPIE*DOLIŁABYM JEJ" (WIDEO)

Jedną z najbardziej wyczekiwanych walk podczas 13. edycji Fame MMA było spotkanie Karoliny "Way of Blonde" Brzuszczyńskiej z broniącą tytułu Martą Linkiewicz. Influencerki walczyły o pas mistrzowski w kategorii koguciej. Spotkanie doświadczonych zawodniczek przez trzy rundy podkręcało emocje widzów. Walka nie została jednak rozstrzygnięta w oktagonie. O jej wyniku zdecydowali sędziowie, którzy jednogłośnie uznali, że Marta Linkiewicz obroniła mistrzowski pas.

To efekt mojej ciężkiej pracy. Nie odpuszczałam sobie. Teraz wszyscy mówią o rewanżu z Lil Masti. To moja jedyna przegrana, chciałabym jeszcze raz zawalczyć. Ludzie chcą to zobaczyć, więc zróbmy to. Może do niej napiszę i dogadamy się do gameplany.