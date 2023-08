Marta Linkiewicz wspomina pierwszą wypłatę za walkę w Fame MMA: "Nie mogłam w to uwierzyć. Bardzo szybko ROZTRWONIŁAM pieniądze"

Marta Linkiewicz wspomina pierwszą wypłatę za walkę w Fame MMA

W najnowszym wywiadzie "Linki" m.in. wróciła wspomnieniami do niełatwej przeszłości, przyznając, że wstydzi się tego, co wtedy robiła. W rozmowie poruszono też temat początków we freak fightach. Dziennikarz serwisu Sport.pl przypomniał Marcie, iż słyszał, że gdy otrzymała pierwszy przelew z Fame MMA, to nie wiedziała, co zrobić z pieniędzmi.

Ludzie widzą nas przez kilka minut w klatce, potem czytają o naszych zarobkach i myślą, że to są łatwo zarobione pieniądze. Nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. Są zawodniczki i zawodnicy, którzy mało trenują lub wcale, przegrywają walki i we freakach są tylko dla pieniędzy. Jeżeli ktoś podchodzi do tego poważnie, to przez kilka miesięcy przygotowuje się do walki. To są wyrzeczenia, ciężkie treningi, wystąpienia medialne. Do tego dochodzi presja otoczenia. Nie każdy się do tego nadaje. Dla mnie nie są to łatwo zarobione pieniądze - tłumaczy.