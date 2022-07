Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" prezentuje brzuch 1,5 tygodnia po porodzie (FOTO)

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to bez wątpienia najwięksi wygrani 7. edycji programu "Rolnik szuka żony". Po zakończeniu emisji show TVP para rozpoczęła wspólne życie i dziś tworzy szczęśliwą rodzinę, a ich miłość rozkwita w najlepsze. W lutym rolnik i jego ukochana ogłosili, że spodziewają się pierwszego wspólnego potomka, a niecały miesiąc później wzięli ślub. Po planowanej od miesięcy ceremonii świeżo upieczeni małżonkowie mogli więc skupić się na oczekiwaniu na narodziny dziecka.

Paszkin zapewniła obserwatorów, że kilogramy po ciąży straciła nie dzięki diecie, lecz wskutek karmienia piersią. Jak podkreśliła, nie ma zamiaru myśleć odchudzaniu, będąc w okresie połogu - gdyż jej zdaniem nie jest to właściwy na to moment.

Dostałam ostatnio bardzo dużo pozytywnych wiadomości na temat tego, jak wyglądam i jak mi się udało zrzucić półtora tygodnia po porodzie brzuszek. Absolutnie nie było to moim zamiarem z premedytacją, żeby zrzucić. To jest "efekt uboczny" karmienia, tak mi się wydaje - zapewniła.

Absolutnie się nie odchudzam i w sumie często się pojawiały pytania, co robię, że mam taką figurę. No taką, nie wiem, dla mnie normalną. Ale powiem wam, bo rzeczywiście kiedyś ważyłam 10 kilo więcej, że przestałam się opychać glutenem. Żadnych buł słodkich, jakichś tam płatków zapychających i mało jem mięsa. I taki to jest efekt, w moim przypadku przynajmniej - wyjaśniła.