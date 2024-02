Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" URODZIŁA! Paweł Bodzianny doczekał się drugiego dziecka

Tak Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" ogłosili, że ich rodzina znów się powiększy

Choć niektórzy wątpili w to, że może im się udać, to Marta i Paweł udowodnili niedowiarkom, że się mylili. W marcu 2022 roku para wzięła skromny ślub cywilny, a trzy miesiące później na świat przyszła ich wspólna pociecha, syn Adam. Na co dzień para wychowywała też córkę Marty z poprzedniego małżeństwa. W połowie 2023 zakochani znów powiedzieli sobie "tak", tym razem już przed Bogiem.