Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" wylądowała na porodówce. Pojawiły się komplikacje

Nikt jej nie powiedzial, ze ciezarne nie powinny miec kontaktu z kotami? Corka mojego sasiada miala kota. Przezywali go ginger, bo byl rudy jak tufek. No i jak urodzila, to jej synek ma teraz na pleckach 5-zl szmatke, ktora wyglada jak skora gingera............No i po co to? W innym artykule napisali: "Najprawdopodobniej Alexander Stoeckl będzie niedługo wolny na rynku trenerskim w skokach."- juz widze, ze polskich skoczkow chca uszczesliwic po raz drugi............I to zawsze zalatwia im p. Malysz? Dlaczego sam nie jest trenerem? Oblowil sie, to i innym powinien pomoc. Tegoroczny sezon jest dla skoczkow strata. Trenowali na marne. A zycie leci, rachunki trzeba placic. Na miejscu Malysza to ja bym najpierw Austriaka wyslal do domu. Dzis niemieckie radio podawalo, ze Korea Pln. wyslala im spowrotem Klinsmana. Zarzucono mu, ze nie ma zdolnosci do kierowania zespolem i ze nie sprawdzil sie jako trener. Mozna?!