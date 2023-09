Marta Wierzbicka wspomina sesję w "Playboyu": "Miałam dużo sytuacji, w których byłam traktowana PRZEDMIOTOWO" (WIDEO)

Marta Wierzbicka dała się poznać za sprawą roli Oli Zimińskiej w "Na Wspólnej" , w którą wcielała się przez ponad dekadę. Później jej kariera telewizyjna wyraźnie zwolniła, a Marta koncentrowała się na rolach teatralnych. Pod koniec ubiegłego roku 32-latka ogłosiła, że po pięciu latach wraca do obsady wspomnianego serialu TVN . Jak wspomniała niedawno w rozmowie z Jastrząb Post, była to dobra decyzja. Podkreśliła też, że powróciła do grania w produkcji jako dorosła kobieta i na "swoich warunkach".

Marta Wierzbicka pozowała dekadę temu dla "Playboya". Jak dziś wspomina tę sesję?

Spoko, generalnie miałam 20 lat chyba. Szczerze mówiąc, nie żyję tym, co było w przeszłości. Wracając do pytania, dlaczego wcześniej tak chętnie chadzałam na eventy, ja myślę, że ja byłam tak totalnie nieświadoma tego, co robię. Właściwie nie myślę, ja to wiem - zupełnie nie miałam świadomości, jak to może odbić się na moim zdrowiu, na moim życiu prywatnym. Teraz mam 32 lata, wszystko zrobiłabym inaczej, gdybym mogła, a ponieważ nie mogę, to tego nie rozkminiam. Co było, to było - skwitowała.