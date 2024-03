Marta Żmuda Trzebiatowska została ZWYZYWANA na ulicy: "Smutne, że spotkało mnie to WŁAŚNIE DZIŚ"

Marta Żmuda Trzebiatowska opisuje nieprzyjemne zdarzenie. Została zaatakowana słownie na ulicy przez mężczyznę

Aktorka jest natomiast wyjątkowo aktywna w mediach społecznościowych i to tam stara się pozostać w stałym kontakcie z fanami. Niestety piątkowy post znacznie odbiegał od publikowanego przez celebrytkę na ogół "kontentu". Okazuje się, że 8 marca, czyli w dniu międzynarodowego święta kobiet, 39-latkę spotkała wyjątkowo nieprzyjemna sytuacja. Do niefortunnego zajścia doszło na drodze, gdy Marta jechała rano do pracy.

Kochane, nie pozwólcie, by ktoś odebrał wam wasze marzenia, sięgajcie po nie; nie dajcie by ktoś tłumił wasz głos, róbcie wszystko w zgodzie z sobą i walczcie o to w co wierzycie; bądźcie szczęśliwe i wspierajcie się - zaczęła.