Martha Stewart wspomina swój pierwszy stosunek, który odbyła z mężem: "Był bardzo agresywny, ale lubiłam to"

Martha Stewart poznała męża na studiach. Zdradziła, co o nim myślała

Amerykańska gwiazda zakochała się w swoim byłym mężu Andym Stewarcie , gdy była studentką Barnard College w Nowym Jorku. Jej wybranek studiował wówczas prawo na Yale. Swatką była siostra Andy'ego, która chodziła z Marthą do klasy. Ona umówiła przyszłych małżonków. Martha pamięta również pierwszą randkę . Miała 19 lat.

Odebrał mnie swoim małym, żółtym Mercedesem w sedanie. Nigdy wcześniej nie jechałam Mercedesem - wspomina Martha w filmie. Był bardzo uprzejmy i przystojny, dużo podróżował. To było ekscytujące poznać wyrafinowanego młodego mężczyznę. I miał kartę American Express, co w tamtych czasach było bardzo ważne - dodała.

Martha Stewart wspomina utratę dziewictwa

Para wybrała się na kolację. Martha przyznała, że pod koniec posiłku była już "szalenie zakochana". Później otrzymywała od ukochanego pieniądze na bilet kolejowy, aby tylko odwiedzała go co tydzień w New Haven w stanie Connecticut. Specjalistka od lifestyle'u nie ukrywała, że Andy był również jej pierwszym partnerem seksualnym. W dokumencie wspomniała o pierwszym razie.