Marti Renti komentuje aferę z youtuberami: "Po dowiedzeniu się o zajściu, zgłosiłam sprawę do ODPOWIEDNICH ORGANÓW"

Największa afera w historii polskiego YouTube'a trwa w najlepsze. Po podjęciu próby demaskacji kilku słynnych twórców, Sylwester Wardęga przekazał, że dotarły do niego informacje o pewnym influencerze, który rzekomo dopuścił się gwałtu . 33-latek wspomniał, że sprawa już jakiś czas temu trafiła do sądu. Po wskazówkach Amadeusza Ferrariego, wielu internautów spekulowało, że skandal może dotyczyć znanego z "Top Model" Michała Gały . 26-latek opublikował oświadczenie, w którym przyznał, że "swoją niewinność wykazuje w toczącym się postępowaniu karnym".

Marti Renti zabrała głos w sprawie afery

Wiem, że wielu z was jest zaniepokojonych i ciekawych mojego stanowiska w związku z ostatnim skandalem,, w który zostałam wplątana. Chciałabym was zapewnić, że niezwłocznie po dowiedzeniu się o zajściu, zgłosiłam sprawę do odpowiednich organów i zrobiłam wszystko, co mogłam, aby ta sprawa została obiektywnie wyjaśniona - tłumaczyła.