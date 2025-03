Martirenti w "Love Never Lies" obiecała Kubie randkę, ale się rozmyśliła: "To dla mnie znowu wchodzenie w ROLĘ MATKI"

Po rozstaniu Grzegorz zaczął spotykać się z influencerką Ewą Zawadą , co potwierdziła Martirenti. Jego była dziewczyna deklaruje, że życzy mu szczęścia w nowym związku, choć nie ukrywała swojego rozczarowania jego postawą. Ona również odnalazła nową miłość, jednak nie jest to singiel z willi. Zdradza, dlaczego nie mogłaby stworzyć relacji z Kubą.

Martirenti zdradza, dlaczego nie dała szansy Kubie

Martirenti w programie obiecała Kubie, że pójdzie z nim po powrocie do Polski na randkę . Faktycznie mieli okazję zobaczyć się raz, ale spotkanie nie przebiegło tak, jak mogłaby tego oczekiwać. W rozmowie z Pomponikiem wyznała, że dostrzegła w mężczyźnie cechy podobne do jej byłego partnera . Nie byłaby w stanie drugi raz żyć w takiej relacji.

Myślałam, że to jest randka, ale chyba nią nie była. (...) Kuba jako osoba w programie spełnił swoją funkcję mega dobrze. Uważam, że dołożył cegiełkę do tego, abym otworzyła oczy, natomiast jak go poznałam w prawdziwym życiu, to nie wyobrażałam sobie spotykać się z nim dalej. On nie jest osobą, która nie stąpa twardo po ziemi i byłoby to dla mnie znowu wchodzenie w rolę matki - wyznała Martirenti w rozmowie z Pomponikiem.