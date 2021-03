Martyna Gliwińska zdradza, czy chce WYJŚĆ ZA MĄŻ i mieć więcej dzieci

Lokka 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 8 Odpowiedz

Co za bełkot. Nie marzy o ślubie ale jak ktoś zaproponuje to czemu nie. Absolutna większość kobiet chce mieć męża, rodzinę, ewentualnie ślub i biała suknię. Tak się utarlo i niestety to jest mocno w naszej kulturze zakorzenione. Nie ma co się samemu oszukiwać i zaklinac że jest inaczej. I pisze to ja:kobieta, mężatką ale z wykształceniem, dobra praca i pasjami. Więc nie można mnie zaliczyć do klasy wiejskich panienek, które od małego tylko szukają męża, żeby szybko ślub, dzieci i siedzieć na tyłku w domu nie pracując