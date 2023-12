Martyna Kaczmarek z "Top Model" jednak SIĘ ROZWODZI! Informator uspokaja: "Nie załamuje się. Zaczęła już nawet randkować"

Byliśmy, już nie jesteśmy. Rzeczywiście był taki moment w wakacje, że mieszkaliśmy osobno, nie była to sformalizowana separacja. To był czas, kiedy potrzebowaliśmy pomieszkać osobno, żeby pomyśleć nad naszym związkiem i nad tym, co dalej. […] Mieliśmy rzeczywiście kryzys, aktualnie jest dobrze. […] Myślę, że to, co jest bardzo cenne dla naszego pokolenia, jest to, że umiemy otwarcie rozmawiać o tych rzeczach. Czyli, że rozwód nie jest najgorszą rzeczą na świecie - powiedziała w wywiadzie dla "Kozaczka".