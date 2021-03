Martyna Kondratowicz z "Hotelu Paradise" łaknie atencji w wydekoltowanej stylizacji: "DEFINICJA PERFEKCJI" (FOTO)

Maria 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 6 Odpowiedz

Kobieta ma być skromna a nie wypinać się na zdjęciach. Pokazywanie golizny, deprawacja nieletnich, rozpusta i nierząd! To obraz dzisiejszej kobiety! Matki się za Was wstydzą, 80% kobiet to prostytucja internetowa, młode studentki uwodzą mężczyzn, są gorsze od nich!