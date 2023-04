Martyna Wojciechowska odebrała bolesny telefon od córki. Od razu ruszyła z pomocą

Nnjjjjj 17 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Pomoc psychologiczna to jedno ale ludzie to drugie, jak nie ważniejsze. Mi sie posypało w życiu i jakos staram sie wychodzic na prostą. Tylko byloby latwiej gdybym nie miała wręcz "obowiazku" tłumaczenia sie z tego. Chce zacząć normalnie funkcjonować ale mam ścianę. Jestem traktowana jako gorsza, inni czują sie lepsi i chcą pozwalać sobie podbijac wlasne ego mną, robiąc przykrości. Gdy sie stawiam to wielce musze zapracować na normalne zycie.... Sorry ale gadanie jedno ale to rzeczywistość, ile walk musisz stoczyć. Ja mam widać jednak silna psychikę ale wiem ze inni na tym miejscu wrociliby do punktu wyjscia.