Martyna Wojciechowska ostro reaguje na decyzję Szymona Hołowni: "JESTEM WŚCIEKŁA"

W mojej opinii powinny wrocic ustalenia i rozwiazanie sprzed lat, ktore dopuszczalo trzy przeslanki do aborcji. Czyli: 1. Dziecko z gwaltu, 2. Z kazirodczego zwiazku 3. Dziecko chore lub zagrazajace zyciu matki. Tyle i az tyle. Na zyczenie uwazam to za głupotę. Ale to jest tylko moja opinia. Z drugiej strony to jest nasze sumienie i sumienie osoby wykonujacej, wiec co komu do tego. Napewno bezwzględny zakaz jaki jest teraz to wg mnie jest nie do przyjecia