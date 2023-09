Martyna Wojciechowska pokazuje NOWE ZDJĘCIA Kabuli: "DRUGI ROK PRAWA". Mówi, z jakimi przeciwnościami się mierzy (FOTO)

Martyna Wojciechowska chwali się na Instagramie sukcesem adoptowanej córki

Drugi rok prawa. Kabula zdała wszystkie egzaminy i już pod koniec października zaczyna kolejny rok nauki na swoim wymarzonym kierunku studiów. Jestem z niej szalenie dumna, bo wiem, jak dużo serca i pracy wkłada we wszystko, co robi - pisze rozemocjonowana mama, następnie zdradzając, z jakimi przeciwnościami losu mierzy się na co dzień przyszła prawniczka:

Ale nie przeszkadza jej to zupełnie w osiąganiu kolejnych celów i spełnianiu marzeń. Ta wyjątkowa dziewczyna to moja wielka inspiracja! Przykład ogromnej siły i determinacji. A co najważniejsze, Kabula chce w przyszłości swoją wiedzę prawniczą wykorzystać do tego, żeby pomagać innym - rozpływa się, prosząc na koniec w imieniu pociechy: