Martyna Wojciechowska PRZERYWA MILCZENIE: "Z DNIA NA DZIEŃ nastąpił koniec mojego małżeństwa"

Bab 1 godz. temu zgłoś do moderacji 910 7 Odpowiedz

w mojej pracy w czasie lockdownu zrobili ankietę "kto potrzebuje przyjeżdżać do pracy do biura?". 100%(!) osób, które "potrzebują" to byli młodzi, żonaci faceci z małymi dziećmi. Ich żony tak jak wszyscy zajmowały się podczas lockdownu pracą z domu, domem, gotowaniem, zdalną szkołą dzieci, albo animacjami przedszkolaków. A panowie nie mogli w takich trudnych warunkach wytrzymac. I to tyle w temacie facetow i rodziny. Generalnie faceci są bardzo wygodni.