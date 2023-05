Martyna Wojciechowska publikuje wspólne zdjęcie z mamą, a internauci komentują: "KLONY". Faktycznie podobne? (FOTO)

Martyna Wojciechowska podkreślała często w wywiadach, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Mówiła, że rodzice są dla niej wsparciem w najtrudniejszych chwilach. Podróżniczka zawsze wypowiada się o nich z czułością. Teraz Wojciechowska pochwaliła się na Instagramie zdjęciem ze swoją mamą. Złożyła jej piękne życzenia z okazji 73. urodzin.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Martyna Wojciechowska jest gotowa na nowy związek?

Martyna Wojciechowska chwali się zdjęciem z mamą z okazji jej urodzin

Martyna Wojciechowska wielokrotnie podkreślała, że to jej rodzice byli odpowiedzialni za zaszczepienie w niej pasji i przekonania, że może osiągnąć wszystko, czego zapragnie. W jednym z wywiadów udzielonych dla magazynu "Viva" Martyna wyznała, że Joanna i Stanisław Wojciechowscy zawsze traktowali ją jak równego partnera. Od dziecka otrzymywała od nich wiele ciepła i cierpliwości.

Teraz Wojciechowska opublikowała w sieci wspólne zdjęcie z mamą, któremu towarzyszył wzruszający opis.

MOJA KOCHANA MAMA OBCHODZI DZISIAJ URODZINY! Kto dołącza do życzeń dla Joasi? Ta Kobieta to moja największa inspiracja i stały ląd, do którego zawsze mogę zacumować, kiedy potrzebuję wsparcia.

Różnimy się jak ogień i woda. Mama jest królową ogniska domowego, dbanie o rodzinę i szykowanie najlepszych obiadów świata to jej pasja. Nigdy nie ciągnęło Jej w świat, najbardziej kocha to, co ma na wyciągnięcie dłoni. I z drugiej strony ja: totalny szaleniec, który długo w jednym miejscu nie usiedzi. No i kompletnie nie umiem gotować.

To właśnie Ona nauczyła mnie, że możemy się z pozoru różnić wszystkim, ale najważniejszy jest wzajemny szacunek. Nigdy nie podcinała mi skrzydeł, kibicowała wszystkim moim marzeniom, nawet jeśli inni mówili, że są niemożliwe do spełnienia. Mamo, kocham Cię najmocniej na świecie! M.

Zgodnie z prośbą podróżniczki fani również ruszyli złożyć życzenia mamie Martyny.

Pani Joasiu wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrówka i radości; Taka mama to prawdziwy skarb. 100 lat w zdrowiu życzę; Dużo zdrowia, bo to najważniejsze i wielkiej dumy z córki, która jest Wielka, niosąc tyle dobrego dla innych; Samych wspaniałości i uśmiechu każdego dnia.

Pojawiło się także kilka głosów na temat tego, że kobiety są do siebie podobne.

Ale "Klony"; Jakie podobieństwo; Piękne - pisali internauci.

Faktycznie są podobne?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.