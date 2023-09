Martyna Wojciechowska wspomina depresję poporodową: "Wylano mi WIADRO POMYJ na głowę"

Martyna Wojciechowska to najsłynniejsza polska podróżniczka. Odkrywa krańce świata w poszukiwaniu kobiet z wyjątkowymi historiami. Sama również wiele w życiu przeszła, przez co stała się ikoną i inspiracją dla wielu kobiet . Wojciechowska aktywnie włącza się w liczne akcje społeczne oraz prowadzi działalności na rzecz równowagi psychicznej.

W najnowszej rozmowie z magazynem "Viva!" Martyna Wojciechowska wróciła pamięcią do wydarzeń sprzed 15 lat, gdy na świat przyszła jej córka Marysia . Podróżniczka przyznaje, że był to dla niej trudny czas i długo zmagała się z presją bycia idealną matką.

Kiedy próbowałam powiedzieć, że nie wiem, jak być mamą, wylano mi wiadro pomyj na głowę. Słyszałam, że jestem złą matką. Pouczano mnie, co muszę, co powinnam, co należy, bo to, co robiłam, uznano za niewłaściwe. Byłam zdruzgotana. Presja, że muszę być "jakaś", towarzyszyła mi bardzo długo. Teraz jestem najszczęśliwszą mamą na świecie - opowiedziała.